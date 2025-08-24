Niat Ikut Jalan Sehat, Warga Ngawi Malah Kehilangan Motor

jatim.jpnn.com, NGAWI - Seorang warga Kabupaten Ngawi mengalami nasib sial saat hendak mengikuti kegiatan jalan sehat dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Alih-alih pulang dengan badan sehat, korban justru harus merelakan sepeda motornya raib digondol maling.

Sepeda motor milik korban adalah Yamaha Vega R warna hitam tahun 2003 dengan nomor polisi AD 3505 YN.

Motor tersebut diketahui dicuri saat diparkir di sebelah selatan Masjid Ar-Rahman, Dusun Ngelo, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.

Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Senin (11/8) sekitar pukul 10.08 WIB.

“Korban berangkat dari rumah menuju kegiatan jalan sehat dan memarkir kendaraannya di dekat masjid sebelum menuju lokasi start di SDN Mantingan IV,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/8).

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, termasuk jalan sehat dan senam bersama, korban kembali ke tempat parkir sekitar pukul 10.30 WIB.

Namun, sepeda motornya sudah tidak ditemukan. Korban sempat mencari di sekitar lokasi dan bertanya kepada warga, tetapi hasilnya nihil. Dia pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mantingan.