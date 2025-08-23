JPNN.com

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 14:09 WIB
Lansia di Joyoboyo Ditangkap Warga Ramai-Ramai Gegara Cabuli Bocah, Korbannya Banyak - JPNN.com Jatim
Kakak korban Sarah menunjukkan foto saat Jali ditangkap warga ramai-ramai atas dugaan pencabulan terhadap anak di Joyoboyo, Surabaya. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang lansia bernama Jali (60) ditangkap warga Joyoboyo Belakang ramai-ramai lantaran diduga kerap melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur di lingkungannya.

Korban terakhir ialah SC, perempuan SD berusia tujuh tahun.

Kakak korban, Sarah mengungkapkan bahwa adiknya berinisial SC yang berusia tujuh tahun itu mengalami pelecehan seksual oleh Jali. 

Hal tersebut terungkap ketika Sarah menjemput SC yang sedang bermain. Saat itu, adiknya menangis melihat Jali, padahal pelaku sedang memarkirkan motor di depan rumahnya sendiri.

Sarah pun menduga jika adiknya menjadi korban. Dia kemudian bertanya kepada SC di hadapan Jali, tetapi korban tak berani menjawab. 

SC hanya menangis dan melihat pelaku lalu melihat Sarah. Gestur itu seakan memberikan isyarat jika adiknya ketakutan.

Kecurigaannya pun benar, adiknya menceritakan telah mengalami pelecehan seksual.

“Itu kata adik saya, kemaluannya dipegang sama pelaku. Waktu di pinggir sungai Sanggar Alang-Alang, di tempat gelap sekitar pukul 19.30 WIB, Minggu tanggal 10 Agustus 2025," kata Sarah.

Wara Joyoboyo ramai-ramai menangkap lansia bernama Jali yang diduga mencabuli anak-anak kecil di lingkungannya.
