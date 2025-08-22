JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal KPK Periksa 9 Mandor & 1 Pihak Swasta Soal Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

KPK Periksa 9 Mandor & 1 Pihak Swasta Soal Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Jumat, 22 Agustus 2025 – 21:20 WIB
KPK Periksa 9 Mandor & 1 Pihak Swasta Soal Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan - JPNN.com Jatim
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/7/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sebanyak sembilan mandor dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut berlangsung di Polres Gresik.

“(Yang diperiksa) atas nama SM, SBS, AR, DS, PWT, SWD, MS, KYN, dan SPM, selaku mandor,” ujar Budi, Jumat (22/8).

Baca Juga:

Selain sembilan mandor tersebut, KPK juga memanggil pihak swasta berinisial MHA untuk menjadi saksi kasus tersebut.

Sebelumnya, pada 15 September 2023, lembaga antirasuah itu mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017–2019 dan telah menetapkan tersangka yang identitasnya belum dapat diumumkan ke publik.

Menurut KPK, kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp151 miliar.

Baca Juga:

Pada 7 Juli 2025, KPK melanjutkan penyidikan kasus tersebut dengan memanggil lima orang aparatur sipil negara sebagai saksi.

KPK pada 8 Juli 2025 mengumumkan tersangka kasus tersebut berjumlah empat orang. Kemudian saat ini sedang menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). (antara/mcr12/jpnn)

Sebanyak sembilan orang mandor dan satu pihak swasta diperiksa KPK terkait korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan, ini daftarnya.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   korupsi pemkab lamongan korupsi pembangunan gedung saksi korupsi KPK mandor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU