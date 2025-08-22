Pegawai Bank Surabaya Ditangkap Polisi, Berulang Kali Aniaya Istri, Rasakan Akibatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pegawai bank swasta ternama di Surabaya berinisial AAS (40) ditangkap polisi setelah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada istrinya IGF (32).

Ironisnya, penganiayaan tersebut dilakukan di depan anak-anak mereka dan terekam kamera CCTV di rumah.

Kasus ini mencuat setelah video aksi kekerasan itu beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, AAS tampak memukul istrinya dengan kasar dan disaksikan anak-anak mereka langsung.

“Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Surabaya telah menangkap pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan saat dikonfirmasi, Jumat (22/8).

Video viral tersebut juga ditayangkan dalam interogasi langsung oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Lutfhie Sulistiawan.

Dalam video unggahan di akun Instagram resmi @humaspolrestabessby, Lutfhie menegur keras pelaku.

“Kamu laki-laki atau bukan, yang lebih parah kamu lakukan ini di depan anak-anakmu. Apa kamu pernah memikirkan dampaknya bagi psikologis mereka?," ucap Lutfhie kepada pelaku.

AAS membenarkan rekaman tersebut berasal dari CCTV rumah yang awalnya dipasang untuk memantau anak-anak mereka.