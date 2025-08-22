JPNN.com

Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:27 WIB
Inilah Motif Siswa SMP di Bondowoso Tusuk Temannya Menggunakan Cutter, Ternyata - JPNN.com Jatim
Ilustrasi siswa SMP di Bondowoso ditusuk teman sekelasnya diduga karena dirundung. Foto: Ardisa Barack/JPNN.com

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - MR (13) siswa SMP kelas VII di Bondowoso yang menusuk termannya sendiri MD (13) karena merasa menjadi korban perundungan.

Kasi Humas Polres Bondowoso Iptu Bobby Dwi Siswanto menjelaskan insiden penusukan itu dilakukan secara spontan oleh pelaku.

Saat ini, pihaknya masih mendalami kepastian seperti apa bentuk bullying atau perundungannya.

"Pelaku melakukan penusukan secara spontan karena merasa di-bully oleh korban," kata Bobby, Jumat (22/8).

Polisi belum bisa meminta keterangan korban untuk penggalian data terkait insiden tersebut. Sebab, masih dalam perawatan.

"Untuk keterangan baru dari pelaku, untuk korban belum bisa ambil keterangan karena kondisi masih perawatan pasca operasi," ujarnya.

Polres Bondowoso juga masih berkoordinasi dengan kejaksaan terkait penanganan hukum dari pelaku.

"Kami koordinasi degan kejaksaan karena usia pelaku masik 13 tahun," jelasnya.

Perundungan diduga menjadi pemicu siswa SMP kelas VII di Bondowoso menusuk temannya sendiri.
