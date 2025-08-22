Rekonstruksi Kasus Suami Bunuh Istri di Ponorogo, Pelaku Peragakan 21 Adegan

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Sat Reskrim Polres Ponorogo menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu muda berinisial ARA (30) warga Kecamatan Bandar, Pacitan yang jasadnya ditemukan di hutan jati Desa Sampung pada Selasa (12/8).

Dalam rekonstruksi yang digelar di tempat kejadian perkara (TKP), tersangka HTN—suami korban—memperagakan 21 adegan.

Mulai dari awal pertengkaran hingga pembuangan tubuh korban di sekitar hutan jati.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali menjelaskan rekonstruksi tersebut dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan hasil berita acara pemeriksaan (BAP).

“Seluruh adegan sesuai dengan keterangan tersangka di BAP. Tidak ditemukan fakta baru dalam proses rekonstruksi ini,” ungkap Imam.

Rangkaian peristiwa yang diperagakan tersangka menunjukkan bahwa tindak penganiayaan terjadi pada adegan ke-15 hingga 16.

Setelah itu tersangka membawa jasad korban dan membuangnya di pinggir hutan.

Menurut Imam, sebelum penganiayaan, tersangka dan korban sempat terlibat cekcok.