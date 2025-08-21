Wanita Tewas di Kamar Indekos Blitar Dianiaya Kekasih, Pelaku Ditangkap

jatim.jpnn.com, BLITAR - Wanita berusia 25 tahun yang ditemukan tewas di kamar indekos di Jalan Kedondong, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar diduga korban penganiayaan berujung meninggal.

Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudy Kuswoyo mengungkapkan terduga pelaku penganiayaan yang menewaskan wanita itu.

Saat ini pihaknya telah memeriksa tujuh orang saksi terkait kasus tersebut.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan tujuh orang saksi. Tadi malam sudah gelar perkara dan menetapkan satu orang tersangka inisial M (35)," kata Rudy, Kamis (21/8).

M merupakan kekasih korban, warga Kota Blitar. Dia ditangkap setelah pemeriksaan maraton kepada saksi yang dilakukan Polres Blitar Kota.

Rudy mengungkapkan M sempat mengantarkan korban ke rumah sakit. Dia pun ditangkap dan diperiksa karena berbagai bukti mengarah ke yang bersangkutan.

Sayangnya, Rudy enggan menjelaskan motif utama M menganiaya kekasihnya dengan alasan pemeriksaan masih dilakukan lebih dalam lagi, termasuk adanya informasi terkait temuan narkoba.

"Nanti akan ada rilis besar berikut temuan barang bukti di TKP (tempat kejadian perkara)," jelasnya.