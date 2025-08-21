Ironis, Bocah 11 Tahun di Gresik Dicabuli Tetangga Sepulang Mengaji Hingga Hamil

jatim.jpnn.com, GRESIK - Nasib malang dialami bocah berusia sebelas tahun di Bawean Gresik. Dia menjadi korban pencabulan tetangganya berinisial AM (40).

Ironisnya, dalam kasus ini korban yang masih duduk di bangku SMP dicabuli hingga hamil dengan usia empat bulan.

Perbuatan bejat yang dilakukan AM terjadi sejak Februari 2025. Insiden memilukan yang dialami korban terjadi ketika dia sepulang dari mengaji.

Korban saat itu berjalan kaki melintasi rumah mertua pelaku. AM pun langsung menghampiri dan menarik tangan sembari membungkam mulutnya.

Korban ditarik ke dalam dapur rumah mertua pelaku lalu menutup pintu dari dalam. Di dalam dapur tersebut, AM membanting tubuh korban ke tembok dan melakukan perbuatan bejatnya.

Korban sempat berlari dan berteriak, tetapi pelaku kembali menarik tangan korban dan membungkam mulutnya kembali lalu melampiaskan nafsu bejatnya.

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni membenarkan kasus tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif kepada pelaku.

"Kami sudah menerima laporan itu. Saat ini masih kami lakukan pemeriksaan (pelaku)," kata Abid, Rabu (20/8).