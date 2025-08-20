Viral Tawuran di Kedung Mangu Surabaya, Puluhan Remaja Saling Acungkan Sajam

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:30 WIB
Tawuran di Jalan Kedung Mangu Surabaya melibatkan puluhan remaja yang mengacungkan senjata tajam saling menyerang. Foto: Tangkapan layar Instagram @lovesuroboyo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aksi tawuran antarremaja viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di kawasan Tenggumung Baru, Jalan Kedung Mangu, Kecamatan Kenjeran, Selasa (19/8) pukul 06.30 WIB.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak puluhan pemuda berlarian di jalanan sembari mengacungkan senjata tajam dan saling menyerang. Suasana mendadak ricuh, bahkan beberapa warga yang sedang beraktivitas dibuat panik dan memilih menghindar.

Rekaman itu diunggah akun Instagram @lovesuroboyo, Rabu (20/8). Hanya dalam hitungan jam, viral dan menyedot perhatian warganet.

Video tersebut memperoleh lebih dari sembilan ribu tanda suka dan 1.200 komentar.

Mayoritas warganet mengecam aksi para remaja yang dianggap meresahkan. Banyak pula yang menyindir aturan jam malam yang diberlakukan pemerintah kota.

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan pihaknya sudah mengetahui kejadian itu dan mengerahkan petugas untuk melakukan penyelidikan.

Menurutnya, sejumlah remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut telah ditangkap.

“Sudah kami tangkap semalam. (Saat ini) masih dilakukan pemeriksaan,” ujar Suroto.

Polisi telah mengidentifikasi aksi tawuran remaja di Kedung Mangu dan menangkap sejumlah pelaku yang terlibat dalam insiden itu.
