Kepala Sekolah SD-SMP di Surabaya Ikut Diperiksa Soal Korupsi Pengadaan Chromebook

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejari Surabaya memeriksa jajaran di sejumlah SD-SMP terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada masa Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim.

Kepala Kejari Surabaya Aji Prasetya mengatakan pihaknya menerima arahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ikut mengusut kasus itu.

Pihaknya kini hanya diperintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Serah Terima (BAST) laptop yang terdapat di sekolah-sekolah.

"Benar, tetapi kami tidak memeriksa seluruh (sekolah), hanya sampling saja," ujar Aji, Sabtu (16/8).

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana menjelaskan pemeriksaan lanjutan dilakukan setelah pihaknya memeriksa tiga kepala bidang (Kabid) SD-SMP dan menerima dokumen pelengkap.

"Untuk tiga kabid SD-SMP sudah kami lakukan pemeriksaan beberapa hari lalu," ucap Putu.

Pihaknya juga melakukan pemanggilan terhadap beberapa kepala sekolah di Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan sebagai sampel.

"Sudah ada beberapa sampel dari Kepala SD-SMP yang kami periksa," bebernya.