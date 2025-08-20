Polisi Bekuk 6 Pelaku Copet Saat Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di Gedung Negara Grahadi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak enam pelaku copet ponsel yang memanfaatkan keramaian saat Pesta Rakyat memperingati HUT ke-80 RI di depan Gedung Negara Grahadi diringkus polisi pada Senin (18/8) malam.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan mengatakan keenam pelaku ditangkap dengan barang bukti 13 ponsel.

“Ada enam, saat ini masih pengembangan. Korban yang melapor baru satu orang,” kata Rina saat dikonfirmasi, Selasa (19/8).

Konon, komplotan copet ponsel yang belum diketahui identitasnya itu menggunakan kendaraan roda empat sebagai sarana.

Mereka diduga menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna silver bernopol L 1039 FM.

Kendaraan itu sempat dibuntuti anggota Resmob karena dicurigai sejak acara konser musik itu berlangsung.

Keenam pelaku yang ditangkap langsung diborgol bergandengan.

Mereka digelandang menuju Mapolrestabes Surabaya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. (mcr12/jpnn)