Dugaan Korupsi Chromebook, Kejari Batu Periksa 11 Kepala Sekolah SD Hingga SMA

jatim.jpnn.com, BATU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu memeriksa sebelas saksi terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk program Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Batu Januar Ferdian mengatakan belasan orang yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan kasus tersebut merupakan kepala sekolah SD hingga SMA di wilayah tersebut.

"Pemeriksaan terhadap sebelas saksi berlangsung sejak 13-15 Agustus 2025 di kantor Kejari Batu. Mereka merupakan unsur kepala sekolah SD sampai SMA sebagai penerima bantuan perangkat Chromebook," kata Januar.

Pemeriksaan yang dilakukan, salah satunya menyangkut dokumen serah terima bantuan Chromebook tersebut.

Januar menyampaikan dari hasil pemeriksaan, saksi menyampaikan perangkat Chromebook yang diterima oleh pihak sekolah melalui dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dia menyampaikan bantuan perangkat itu diterima dalam kondisi baik dan berfungsi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

"Chromebook diterima dalam kondisi baik dan secara umum masih berfungsi," ucapnya.

Terkait da perangkat Chromebook yang disita, dia menyebut jika hal itu belum dilakukan.