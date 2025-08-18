JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Polisi Tes Kejiwaan Anak di Sumenep Penganiaya Hingga Sebabkan Ayah Tewas

Polisi Tes Kejiwaan Anak di Sumenep Penganiaya Hingga Sebabkan Ayah Tewas

Senin, 18 Agustus 2025 – 19:37 WIB
Polisi Tes Kejiwaan Anak di Sumenep Penganiaya Hingga Sebabkan Ayah Tewas - JPNN.com Jatim
Polres Sumenep melakukan tes kejiwaan kepada pemuda bernama Supriyanto (25) asal Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting yang tega aniaya ayahnya sendiri Misnayu (59) hingga meninggal dunia, Minggu (18/8). Foto: Humas Polres Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Polres Sumenep melakukan tes kejiwaan kepada pemuda bernama Supriyanto (25) asal Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting yang tega aniaya ayahnya sendiri Misnayu (59) hingga korban meninggal dunia.

Kasis Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan tes kejiwaan itu diperlukan untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

Informasi yang diterima polisi, Supriyanto diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Baca Juga:

Menurutnya, kasus ini sangat sensitif karena melibatkan hubungan keluarga serta adanya dugaan gangguan kejiwaan pada pelaku.

Polres Sumenep bersama Polsek Giligenting sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga, pemerintah desa, dan instansi terkait, termasuk dinas sosial, guna menentukan langkah terbaik bagi penanganan selanjutnya.

“Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan rasa kemanusiaan,” kata Widiarti, Senin (18/8).

Baca Juga:

Sebelumnya, warga Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep dihebohkan dengan insiden penganiayaan yang melibatkan ayah dan seorang anak, Minggu (17/8).

Pasalnya, penganiayaan yang dilakukan pemuda bernama Supriyanto (25) terhadap ayahnya Misnayu (59) berujung kematian.

Anak bunuh ayah kandung di Sumenep, polisi melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Sumenep Polres Sumenep anak aniaya ayah sumenep penganiayaan sumenep

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU