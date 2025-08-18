Polisi Tes Kejiwaan Anak di Sumenep Penganiaya Hingga Sebabkan Ayah Tewas

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Polres Sumenep melakukan tes kejiwaan kepada pemuda bernama Supriyanto (25) asal Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting yang tega aniaya ayahnya sendiri Misnayu (59) hingga korban meninggal dunia.

Kasis Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan tes kejiwaan itu diperlukan untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

Informasi yang diterima polisi, Supriyanto diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Menurutnya, kasus ini sangat sensitif karena melibatkan hubungan keluarga serta adanya dugaan gangguan kejiwaan pada pelaku.

Polres Sumenep bersama Polsek Giligenting sudah melakukan koordinasi dengan pihak keluarga, pemerintah desa, dan instansi terkait, termasuk dinas sosial, guna menentukan langkah terbaik bagi penanganan selanjutnya.

“Kami pastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tetap mengedepankan rasa kemanusiaan,” kata Widiarti, Senin (18/8).

Sebelumnya, warga Desa Bringsang, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep dihebohkan dengan insiden penganiayaan yang melibatkan ayah dan seorang anak, Minggu (17/8).

Pasalnya, penganiayaan yang dilakukan pemuda bernama Supriyanto (25) terhadap ayahnya Misnayu (59) berujung kematian.