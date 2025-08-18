Gadis di Ngawi Jadi Korban Tipu Daya Santri, Dicabuli dan Diancam Video Disebar

jatim.jpnn.com, NGAWI - Trauma mendalam dialami gadis di bawah umur asal Kabupaten Ngawi. Dia menjadi korban tipu daya santri asal Nganjuk berinisial MZN (28) yang berujung pada pencabulan.

Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampubolon menjelaskan kasus ini pertama kali diketahui guru bimbingan konseling (BK) korban pada Selasa (6/5).

Mulanya, guru BK tersebut memanggil kedua orang tua korban menanyakan kebenaran video dan foto tak senonoh yang beredar.

“Korban juga dipanggil dan ditanyai apa benar foto dan video tersebut milik korban. Korban pun membenarkan,” kata Charles.

Dari situ, korban akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan secara detail perihal foto dan video itu.

“Korban mengaku disetubuhi dan dicabuli oleh tersangka di indekosnya Kecamatan Ngawi,” jelasnya.

Modus yang digunakan pelaku memanfaatkan korban yang tidak memiliki teman. Kedatangnya seakan-akan untuk menghibur korban dengan mengajaknya berpacaran dan berkeliling Kabupaten Ngawi, Rabu (9/4).

“Tersangka juga mengajak korban untuk berpacaran. Kemudian saat tersangka dan korban bertemu, tersangka mengajak korban jalan-jalan keliling kota Ngawi dan diajak ke indekosnya untuk dicabuli dan disetubuhi,” jelasnya.