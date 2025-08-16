Sopir Truk Pelaku Tabrak Lari di Gresik Ditangkap, Terkuak Berkat Ciri-Ciri Kendaraan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sopir truk yang menewaskan seorang remaja di Jalan Raya Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Rabu (30/7) ditangkap Sat Lantas Polres Gresik.

Hampir satu bulan pelaku berinisial A (52) asal Mojokerto melarikan diri. Polisi menangkap tersangka di wilayah Kabupaten Tuban pada Senin (5/8).

Kasat Lantas Polres Gresik AKP Rizky Julianda Putera Buna mengatakan keberadaan tersangka diketahui usai menelusuri jejak pelariannya, dengan dukungan rekaman CCTV.

“Dari hasil Olah TKP dan keterangan saksi, Unit Gakkum Satlantas Polres Gresik mengidentifikasi kendaraan pelaku. Truk terekam CCTV melintas dari Menganti menuju Kedamean, Krian, hingga Mojokerto dan Gempol Pasuruan,” ujar AKP Rizky, Sabtu (16/8).

Dia menjelaskan rekaman kamera di sebuah pabrik di Gempol memperlihatkan truk tersebut masuk dengan tulisan KAREB, di kaca depan.

“Akhirnya polisi mengantongi nomor polisi S 9915 UB, dan bekerja sama dengan Koperasi KAREB Bojonegoro untuk melacak identitas sopir,” jelasnya.

Terkait kronologi kejadian, Rizky mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Truk tronton Hino dikemudikan pelaku melaju dari arah barat ke timur.

Saat di lokasi kejadian, truk melewati marka jalan terlalu ke kanan, hingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy W 4710 EU, yang dikendarai Priya Dikantara (19) dan membonceng Nabila (21).