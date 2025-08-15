Gegara Cemburu, Pria Asal Jakarta Sebar Video Bugil Pacar di Media Sosial

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pria asal Jakarta Selatan berinisial AMA (29) harus berurusan dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim, karena dengan sengaja mengunggah konten pornografi dengan korban anak di bawah umur ke media sosial.

Akibat perbuatan AMA, korban yang masih duduk di bangku sekolah itu mengalami trauma mendalam hingga enggan untuk meneruskan pendidikannya.

Kasubdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Nandu Dianata menjelaskan kejadian itu bermula saat pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial pada pertengahan tahun 2024.

Komunikasi yang semakin intens membuat keduanya membagikan nomor Whatsapp satu sama lain.

"Makin lama makin dekat hingga keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan jarak jauh,” kata Nandu saat konferensi pers di Mapolda Jatim, Jumat (15/8).

Namun, hubungan tanpa pernah bertemu sebelumnya itu ternyata dimanfaatkan oleh pelaku karena korban polos. Tersangka meminta korban mengirimkan foto dan video yang mengandung pornografi.

Dia menuruti permintaan pelaku, tetapi momen itu justru kembali dimanfaatkan. Bukannya berhenti, pelaku justru meminta agar korban mengirimkan foto dan video pornograsi kembali.

“Karena tidak dilakukan lagi, pelaku mengancam untuk menyebarkan foto dan video yang pernah dikirim,” jelasnya.