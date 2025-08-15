Kisah Tragis Pernikahan Siri 2 Bulan, Suami Istri Cekcok Berujung Pembunuhan

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Hutan jati di kawasan wisata Gua Lowo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo yang biasanya menjadi tempat warga mencari ketenangan atau berwisata berubah menjadi tempat mencekam.

Pada Selasa (12/8) pagi, suasana di kawasan tersebut mendadak ramai dengan penemuan mayat wanita setengah telanjang tergeletak di antara pepohonan.

Perempuan itu diketahui bernama Alip Rahayu Arianti (ARA) warga Pacitan. Pelakunya ternyata suami korban sendiri Hartono (30) warga Kabupaten Wonogiri.

Pasangan suami istri tersebut telah yang baru menikahinya secara siri dua setengah bulan lalu.

Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo menceritakan tragedi bermula saat ARA meminta Hartono menjemputnya di wilayah Kecamatan Sumoroto.

Hartono menuruti permintaan itu. Namun, di tengah perjalanan, suasana berubah tegang. Perdebatan yang awalnya kecil memanas ketika ARA melontarkan ucapan yang memicu emosi suaminya.

“Pelaku mengaku tersulut emosi akibat ucapan korban yang mendoakan orang tua pelaku agar cepat meninggal dunia” jelas AKBP Andin, Kamis (14/8).

Kemarahan Hartono tak terbendung. Di tengah perjalanan, dia memutuskan mengarahkan sepeda motornya ke hutan Goa Lowo.