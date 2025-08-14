Sadisnya Hartono Aniaya Sang Istri, Jasad Ditinggalkan di Gua Lowo Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Alip Rahayu Arianti (ARA) wanita asal Pacitan yang ditemukan tewas setengah telanjang di kawasan wisata Gua Lowo Kecamatan Sampung, Ponorogo dibunuh oleh suaminya sendiri bernama Hartono (30).

Hartono merupakan suami siri dari korban yang baru dinikahinya sejak dua tahun enam bulan lalu. Pembunuhan itu dipicu sakit hati akibat perkataan Alip yang menyinggung perasaan Hartono.

Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo mengungkapkan akibat emosi yang tak bisa ditahan, membuat Hartono nekat menghabisi nyawa Alip.

Baca Juga: Inilah Hasil Autopsi Jenazah Wanita yang Ditemukan di Wisata Gua Lowo Ponorogo

Berdasarkan pengakuan tersangka, Hartono membunuh Alip dengan cara membenturkan kepala korban ke batang pohon jati.

“Lalu mencekiknya menggunakan kabel jaringan internet yang ditemukan di sekitar tempat kejadian. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku meninggalkan jasad korban dan pulang ke rumah," kata Andin, Kamis (14/8).

Andin mengungkapkan perkataan yang memicu amarah Hartono yaitu korban mendoakan orang tua tersangka meninggal dunia.

Baca Juga: Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan Wanita Setengah Telanjang di Ponorogo

Pelaku mengaku tersulut emosi akibat ucapan korban yang mendoakan orang tua pelaku agar cepat meninggal dunia," ujarnya.

Hartono akhirnya diringkus polisi rumahnya sendiri setelah delapan jam pembunuhan.