JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Terungkap, Inilah Sosok Pelaku Pembunuhan Wanita di Gua Lowo Ponorogo

Terungkap, Inilah Sosok Pelaku Pembunuhan Wanita di Gua Lowo Ponorogo

Kamis, 14 Agustus 2025 – 20:32 WIB
Terungkap, Inilah Sosok Pelaku Pembunuhan Wanita di Gua Lowo Ponorogo - JPNN.com Jatim
Polres Ponorogo tetapkan tersangka Hartono kasus tewasnya ARA yang ditemukan di kawasan wisata Gua Lowo. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Tewasnya wanita asal Pacitan Alip Rahayu Arianti (ARA) yang ditemukan di kawasan Gua Lowo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo akhirnya menemui titik terang.

Hartono (30) yang berstatus sebagai suami korban ternyata menjadi dalang di balik tewasnya perempuan yang baru dinikahinya 2,5 bulan itu.

Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo menjelaskan motif tersangka tega membunuh istrinya itu karena sakit hati dengan ucapan korban yang mendoakan orang tuanya meninggal.

Baca Juga:

"Pelaku mengaku tersulut emosi akibat ucapan korban yang menyumpahi orang tua pelaku cepat meninggal dunia," ujar Andin saat konferensi pers, Kamis (14/8).

Amarah yang memuncak menjadikan Hartono gelap mata. Dia lantas membawa korban ke kawasan wisata Gua Lowo di Kecamatan Sampung. Di sana, tersangka melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia.

"Jadi, pelaku itu membenturkan kepala korban ke batang pohon jati, lalu mencekiknya menggunakan kabel jaringan internet yang ditemukan di sekitar tempat kejadian. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku meninggalkan jasad korban dan pulang ke rumah," jelasnya.

Baca Juga:

Setelah ditemukan pada Selasa (12/8). Polisi melakukan serangkaian penyelidikan. Aparat menelusuri orang terdekat yang dimungkinkan bersinggungan dengan korban dalam kurun waktu beberapa jam.

Hasilnya, delapan jam setelah pembunuhan tersebut terjadi polisi berhasil meringkus Hartono di rumahnya sendiri.

Hartono (30) ditetapkan menjadi tersangka atas pembunuhan kepada istrinya ditemukan tewas di kawasan wisata Gua Lowo Ponorogo.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   polres ponorogo penemuan jenazah perempuan Ponorogo Goa Lowo Ponorogo pembunuhan ponorogo pembunuhan wanita gua lowo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU