Residivis Narkoba Jadi Pelaku Curanmor 20 TKP di Surabaya, Nih Tampangnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beraksi di 20 TKP di Surabaya dan Sidoarjo diringkus polisi.

Pelaku berinisial MH (24) ditangkap seusai temannya terlebih dahulu ditangkap saat beraksi di KH Mas Mansyur, Surabaya, Kamis (1/5).

Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Iptu Suroto mengatakan pihaknya lebih dulu menangkap S yang diketahui beraksi bersama MH.

Polisi mencari tersangka MH yang merupakan warga Jalan Sidoyoso Makam Rangkah, Surabaya.

"Kami akhirnya menangkap tersangka saat berada di Jalan Ngaglik, Surabaya. Kami menyita dua mata kunci T dan kunci pas," kata Suroto, Rabu (13/8).

Dari hasil penyidikan tersangka sudah beraksi di 20 TKP yaitu Pantai Kenjeran Batu-Batu, Jalan Bulak Rukem Timur Surabaya, Jalan Kapas Madya.

Kemudian Jalan Pogot Gang 6, Jalan Pogot Gang 7, Jalan Kapas Baru Gang 2, Jalan Kapas Madya Gang 3, Jalan Ploso Timur Warnet, Jalan Sidoyoso Gang Buntu, Jalan Wonokusumo, Jalan Kenjeran depan Makam Rangkah.

Tersangka juga beraksi di Pasar Bong, Jalan Waru bawah Jembatan Flyover, Jalan Embong Malang, bawah Jembatan Penyebrangan, Jalan Keputih, tiga kali di Jalan Sidoyoso Masjid, dan sekali di Gedangan.