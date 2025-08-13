Inilah Hasil Autopsi Jenazah Wanita yang Ditemukan di Wisata Gua Lowo Ponorogo

JPNN.com

Rabu, 13 Agustus 2025 – 22:05 WIB
Anggota Satreskrim Polres Ponorogo bersama tim Inafis melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat perempuan di kawasan hutan jati Desa Sampung, Ponorogo, Selasa (12/8/2025). Antara/HO-Polres Ponorogo.

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo melakukan autopsi terhadap wanita asal Pacitan ARA (30) yang ditemukan tewas di kawasan wisata Gua Lowo, Kecamatan Sampung, Selasa (12/8).

Dokter Forensik Polda Jatim dr Tutik Purwanti mengungkapkan hasil sementara autopsi, yakni ditemukan beberapa luka lecet, memar di leher, dan wajah.

“Jenazah perempuan itu ditenukan dalam kondisi membusuk ya. Korban diduga meninggal satu harianl,” kata dr Tutik.

Saat ini, diperlukan pemeriksaan lanjutan yaitu toksikologi ke laboratorium sehingga belum bisa menyampaikan data keseluruhan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan pihaknya telah mengamankan terduga pelaku. Namun, masih berstatus saksi.

“Alhamdulilah ada sedikit perkembangan dugaan dilakukan pembunuhan. Dugaanya siapa, ada yang kami amankan, tetapi masih dalam pemeriksaan saksi,” kata Imam.

Namun, Imam belum mau merinci terkait siapa yang diamankan. Dia berjanji akan mengungkap kasus ini dalam kurun waktu yang cepat.

“Mungkin dalam waktu satu dua hari kami akan lakukan rilis besar ya, tetapi insyaallah berdoa supaya mudah-mudahan pelakunya terungkap,” jelasnya. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

