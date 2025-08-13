Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan Wanita Setengah Telanjang di Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Sat Reskrim Polres Ponorogo menangkap terduga pembunuhan terhadap perempuan asal Pacitan ARA (30) yang ditemukan tewas setengah telanjang di kawasan wisata Goa Lowo, Kecamatan Sampung, Selasa (12/8).

Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Imam Mujali mengatakan bahwa saat ini terduga pelaku yang diamankan masih berstatus saksi.

“Alhamdulilah ada sedikit perkembangan dugaan dilakukan pembunuhan. Dugaanya siapa, ada yang kami amankan, tetapi masih dalam pemeriksaan saksi,” kata Imam.

Namun, Imam belum bisa memerinci terkait siapa yang ditangkap. Dia berjanji akan mengungkap kasus ini secepatnya.

“Mungkin dalam waktu satu dua hari kami akan lakukan rilis besar ya, tetapi insyaallah berdoa supaya mudah-mudahan pelakunya terungkap,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya masih memeriksa empat orang saksi. Mereka adalah warga yang berada di tempat kejadian perkara (TKP)

“Ada empat saksi yang diperiksa. Saksi luar yang kami dpaat di TKP,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Warga Kecamatan Sampung digegerkan dengan penemuan mayat wanita di kawasan wisata Gua Lowo Kabupaten Ponorogo pada Selasa (12/8).