Wanita Setengah Telanjang Tewas di Gua Lowo Ponorogo Warga Pacitan, Ini Identitasnya

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Identitas wanita setengah telanjang yang ditemukan tewas di kawasan wisata Gua Lowo Kabupaten, Ponorogo terungkap. Dia adalah warga Pacitan berinisial ARA (30).

Kepastian identitas itu dibenarkan oleh sang ayah korban bernama Agus Suyatno.

Agus mengungkapkan anaknya itu kerap cekcok dengan suami yang baru menikahinya 2,5 bulan. Cekcok itu berujung pada tindak kekerasan.

"Iya (sempat cerita dianiaya) di rumah Pacitan. Cekcok itu berujung kekerasan. Anak saya dipukul bagian kepala dengan tangan kosong,” kata Agus.

Agus menjelaskan sejak menikah, korban dan suaminya tinggal di Purwantoro, Wonogiri. Cekcok di dalam rumah tangga anaknya itu dipicu masalah ekonomi.

“Sering cekcok, kalau dianiaya itu satu kali. Cerita masalah ekonomi,” jelasnya.

Agus mengatakan tidak ada tanda-tanda terkait kematian anaknya. Komunikasi terakhir, korban menjanjikan untuk pulang ke Bandar, Pacitan.

Sebab, ingin mengantarkan anaknya yang berusia 12 tahun hendak mengikuti kemah di sekolahnya.