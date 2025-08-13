JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Wanita Setengah Telanjang Tewas di Gua Lowo Ponorogo Warga Pacitan, Ini Identitasnya

Wanita Setengah Telanjang Tewas di Gua Lowo Ponorogo Warga Pacitan, Ini Identitasnya

Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:00 WIB
Wanita Setengah Telanjang Tewas di Gua Lowo Ponorogo Warga Pacitan, Ini Identitasnya - JPNN.com Jatim
Identitas perempuan ditemukan tewas di kawasan wisata Goa Lowo Kabupaten, Ponorogo, Selasa (13/8) terungkap. Dia adalah warga Pacitan berinisial ARA (30). Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Identitas wanita setengah telanjang yang ditemukan tewas di kawasan wisata Gua Lowo Kabupaten, Ponorogo terungkap. Dia adalah warga Pacitan berinisial ARA (30).

Kepastian identitas itu dibenarkan oleh sang ayah korban bernama Agus Suyatno.

Agus mengungkapkan anaknya itu kerap cekcok dengan suami yang baru menikahinya 2,5 bulan. Cekcok itu berujung pada tindak kekerasan.

Baca Juga:

"Iya (sempat cerita dianiaya) di rumah Pacitan. Cekcok itu berujung kekerasan. Anak saya dipukul bagian kepala dengan tangan kosong,” kata Agus.

Agus menjelaskan sejak menikah, korban dan suaminya tinggal di Purwantoro, Wonogiri. Cekcok di dalam rumah tangga anaknya itu dipicu masalah ekonomi.

“Sering cekcok, kalau dianiaya itu satu kali. Cerita masalah ekonomi,” jelasnya.

Baca Juga:

Agus mengatakan tidak ada tanda-tanda terkait kematian anaknya. Komunikasi terakhir, korban menjanjikan untuk pulang ke Bandar, Pacitan.

Sebab, ingin mengantarkan anaknya yang berusia 12 tahun hendak mengikuti kemah di sekolahnya.

Jenazah wanita setengah telanjang yang ditemukan di kawasan wisata Goa Lowo diduga dianiaya hingga tewas
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ponorogo penemuan jenazah perempuan Goa Lowo Ponorogo Kecamatan Sampung Ponorogo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU