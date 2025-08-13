Viral Kasus Perundungan di SMP Negeri Pamekasan, Polisi Turun Tangan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Peristiwa dugaan perundungan melibatkan siswa di salah satu SMP Negeri Pamekasan viral di media sosial.

Insiden itu terekam dalam sebuah video. Kejadiannya di sebuah ruang kelas sekolah.

Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Jupriyadi mengatakan kasus tersebut sedang dalam penyelidikan kepolisian.

“Penyelidikan kasus ini ditangani unit khusus, yakni Unit Perlindungan Perempuan dan Anak,” kata Jupriyadi, Selasa (12/8).

Kasus ini terdaftar dalam laporan polisi Nomor: STILL/B/298/VIII/2025/SPKT/Polres Pamekasan/Polda Jawa Timur. Peristiwa terjadi pada 15 Juli 2025 dan videonya viral di media sosial.

“Unit PPA Polres Pamekasan juga sudah mendatangi tempat kejadian perkara,” kata Jupriyadi, Selasa (12/8).

Dalam kasus tersebut, pelaku berinisial K dan korban berinisial S. Perundungan terjadi di salah satu ruang kelas SMP.

“Kami berharap ini kasus terakhir. Semoga tidak ada lagi kasus semacam ini karena bagaimanapun kejadian ini tidak hanya membuat citra pendidikan jelek, tetapi juga menyisakan trauma kepada korban,” tutur Jupriyadi. (antara/mcr12/jpnn)