Hati-Hati Menyimpan Uang, Mak-Mak Kehilangan Rp10 Juta saat Senam, Nih Pelakunya

jatim.jpnn.com, GRESIK - Unit Resmob Sat Reskrim Polres Gresik menangkap Hendra Purnomo (40) warga Desa Barengkrajan, Krian, Sidoarjo yang diduga mencuri uang Rp10 juta milik seorang ibu rumah tangga saat korban sedang senam pagi.

Kanit Resmob Sat Reskrim Polres Gresik Ipda Muh Asyraf menjelaskan peristiwa itu terjadi di Desa Petikan, Driyorejo pada Minggu (3/8/) sekitar pukul 05.50 WIB.

Saat itu, korban Riniati (39) warga Surabaya menyimpan uang tunai di dalam jok sepeda motor yang diparkir, lalu meninggalkannya untuk ikut senam.

“Seusai berolahraga, korban hendak mengambil tasnya, tetapi mendapati jok motor sudah terbuka dan tas berisi uang hilang,” kata Asyraf.

Korban berinisiatif meminta rekaman CCTV dan ditemukan seorang pria tak dikenal mencongkel jok motor korban.

Korban melapor ke Polres Gresik dan tim Resmob segera melakukan penyelidikan. Informasi mengarah kepada Hendra, yang akhirnya ditangkap di wilayah Krian pada Sabtu (9/8).

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit Honda PCX bernopol W 3415 NBX, sepatu, kaus, celana pendek, dan kartu ATM BRI.

“Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menggunakan uang curian untuk bersenang-senang dan kebutuhan sehari-hari,” jelasnya. (mcr23/jpnn)