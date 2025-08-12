Jatanras Polda Jatim Diterjunkan Tangani Kasus Pencurian Motor Mahasiswa di Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim diterjunkan menangani kasus maraknya pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Lumajang.

“Tim sudah bergerak untuk melacak keberadaan pelaku. Perbantuan personel ini untuk mendukung kinerja Sat Reskrim Polres Lumajang,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, Senin (12/8).

Hal ini menyusul kejadian pencurian kendaraan bermotor milik dua mahasiswa Universitas Jember (Unej). Sepeda motor tersebut hilang saat terparkir di kantor desa setelah pelaku berhasil masuk gedung kantor.

“Tim di lapangan bekerja siang dan malam. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membasmi kejahatan jalanan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Universitas Jember (Unej) menarik sebanyak 1.307 mahasiswanya yang sedang menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Lumajang.

Keputusan ini diambil menyusul kejadian pencurian kendaraan bermotor milik dua mahasiswanya.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unej Prof Yuli Witono menjelaskan keselamatan menjadi prioritas dalam mengambil keputusan ini.

Menurutnya, pencurian kendaraan bermotor milik dua mahasiswanya yang terjadi secara berturut-turut ini merupakan kondisi darurat.