3 Pria Anggota Grup Facebook Asusila Sidoarjo Juga Tawarkan Jasa Begituan Sesama Jenis

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing mengungkapkan tiga anggota grup Facebook Asusila yang ditangkap juga menawarkan jasa begituan sesama jenis.

Hal tersebut terungkap dari pemeriksaan ketiga pelaku dan penyelidikan di dalam grup tersebut.

“Daru pemeriksaan grup penyuka sesama jenis terdiri dari ribuan akun berisi konten asusila dan berbagai macam penawaran jasa asusila sesama jenis,” kata Christian saat konferensi pers, Senin (11/8).

Ketiga pelaku berinisial AY, RM, dan SM mengaku bergabung di grup tersebut mencari kenalan baru untuk diajak melakukan hubungan badan sesama jenis.

“Mereka juga membuat video tidak senonoh dan membagikannya di grup Facebook bernama Cowok Manly Sidoarjo yang beranggotakan ribuan akun penyuka sesama jenis,” ungkapnya.

Polisi masih mendalami kasus ini untuk memastikan ada tidaknya pihak lain yang terlibat.

“Kami mengimbau masyarakat menjauhi aktivitas kesusilaan. Polresta Sidoarjo akan menindak tegas pelaku yang mengganggu keamanan dan ketertiban,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan peran penting orang tua dalam mengedukasi anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bermoral dan menjauhi perilaku menyimpang.