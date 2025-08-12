JPNN.com

JPNN.com Jatim Kriminal Kendaraan Mahasiswa KKN di Situbondo Digondol Maling, Sehari 4 Motor Hilang

Kendaraan Mahasiswa KKN di Situbondo Digondol Maling, Sehari 4 Motor Hilang

Selasa, 12 Agustus 2025 – 12:37 WIB
Kendaraan Mahasiswa KKN di Situbondo Digondol Maling, Sehari 4 Motor Hilang - JPNN.com Jatim
Lokasi dua motor mahasiswa UIN Khas Jember diparkir di Kantor Desa Jetis, Kecamatan Besuki, Situbondo, jatim. Senin (11/8/2025) ANTARA/HO-Polsek Besuki

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polres Situbondo menangani kasus pencurian dua unit sepeda motor milik mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Kantor Desa Jetis, Kecamatan Besuki.

Kapolsek Besuki AKP Febry mengatakan peristiwa itu terjadi beberapa hari lalu. Sepeda motor korban diparkir di balai desa saat para mahasiswa menjalankan kegiatan KKN.

“Sudah kami tangani kasus pencurian sepeda motor milik mahasiswa tersebut dan kami juga telah memintai keterangan korban dan saksi-saksi lainnya,” kata Febry, Senin (11/8).

Baca Juga:

Menurutnya, pelaku yang diduga lebih dari dua orang itu sebelumnya telah mengintai sasaran. Pada hari yang sama, dua motor milik warga di lokasi berbeda di kecamatan yang sama juga raib.

“Jadi, pada hari yang sama selain dua unit sepeda motor milik warga juga hilang. Kami sudah berkoordinasi dengan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Polisi menduga komplotan pelaku berasal dari luar daerah Situbondo. Modusnya, mereka lebih dulu memantau kondisi lokasi sebelum beraksi.

Baca Juga:

“Kami mengimbau masyarakat selalu waspada dan gunakan kunci ganda untuk mengamankan kendaraan,” tutur Febry. (antara/mcr12/jpnn)

pencurian motor
pencurian motor situbondo
pencurian motor kkn
komplotan pencuri motor
polres situbondo
motor mahasiswa kkn dicuri

Polres Situbondo menangani kasus pencurian sepeda motor milik mahasiswa yang KKN.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pencurian motor pencurian motor situbondo pencurian motor kkn curanmor komplotan pencuri motor Polres Situbondo motor mahasiswa kkn dicuri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU