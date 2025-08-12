Kendaraan Mahasiswa KKN di Situbondo Digondol Maling, Sehari 4 Motor Hilang

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Polres Situbondo menangani kasus pencurian dua unit sepeda motor milik mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN Khas) Jember yang sedang menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Kantor Desa Jetis, Kecamatan Besuki.

Kapolsek Besuki AKP Febry mengatakan peristiwa itu terjadi beberapa hari lalu. Sepeda motor korban diparkir di balai desa saat para mahasiswa menjalankan kegiatan KKN.

“Sudah kami tangani kasus pencurian sepeda motor milik mahasiswa tersebut dan kami juga telah memintai keterangan korban dan saksi-saksi lainnya,” kata Febry, Senin (11/8).

Menurutnya, pelaku yang diduga lebih dari dua orang itu sebelumnya telah mengintai sasaran. Pada hari yang sama, dua motor milik warga di lokasi berbeda di kecamatan yang sama juga raib.

“Jadi, pada hari yang sama selain dua unit sepeda motor milik warga juga hilang. Kami sudah berkoordinasi dengan tim opsnal untuk melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Polisi menduga komplotan pelaku berasal dari luar daerah Situbondo. Modusnya, mereka lebih dulu memantau kondisi lokasi sebelum beraksi.

“Kami mengimbau masyarakat selalu waspada dan gunakan kunci ganda untuk mengamankan kendaraan,” tutur Febry. (antara/mcr12/jpnn)

