Bocah di Pasuruan Tewas Dianiaya Tetangga di Depan Rumah, Kepala Dipukul Belencong

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Seorang bocah berusia tujuh tahun bernama Muhammad Haidar Mustofa tewas di depan teras rumahnya di Dusun Areng-Areng Selatan, Desa Sambisirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.

Bocah tersebut diduga meninggal setelah dianiaya tetangganya bernama M Affandi (32).

Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno mengatakan peristiwa itu bermula saat korban sedang bermain di teras rumahnya pada Sabtu (9/8) sekitar pukul 11.30 WIB.

Kemudian pelaku dari rumahnya menghampiri korban membawa sebilah pecuk atau belencong.

"Terlapor memukulkan pecuk tersebut ke kepala korban yang mengakibatkan korban tersungkur dan mengeluarkan darah di lantai depan rumah," ujar Joko saat dikonfirmasi, Senin (11/8).

Paman korban yang kebetulan melihat kejadian itu langsung menyelamatkannya dan melarikan ke RSUD Bangil.

"Sesampainya di RSUD Bangil korban dinyatakan meninggal dunia," katanya.

Setelah insiden itu, warga setempat melaporkannya ke kepolisian. Tak lama aparat datang menangkap pelaku dan melakukan olah TKP.