Laga Madura United Vs Persis Solo Sempat Ricuh, Suporter Provokator Ditangkap

Senin, 11 Agustus 2025 – 11:36 WIB
Situasi di lokasi suporter Persis Solo di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Sabtu (9/8/2025) malam. (ANTARA/ Abd. Aziz)

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Suporter yang menjadi provokator kericuhan pada laga Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan saat pertandingan antara Madura United vs Persis Solo pada Sabtu (9/8) ditangkap polisi.

"Pelaku yang kami tangkap berinisial EYP (20) warga Desa Ngabean, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar," kata Kasi Humas Polres Pamekasan AKP Jupriadi, Minggu (10/8).

Jupriadi mengungkapkan oknum yang ditangkap tersebut adalah suporter dari Persis Solo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, suporter ini datang ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dalam keadaan mabuk minuman keras jenis ciu.

"Akibat ulah suporter ini, kericuhan terjadi saat pertandingan berlangsung antara Madura United FC dengan Persis Solo," kata Jupriadi.

Kericuhan bermula saat Persis Solo unggul melawan Madura United dengan skor 0-2.

Kemudian dari tribun suporter tim tamu, terdengar kata-kata yang memprovokasi suporter Madura United sehingga para suporter tim tuan rumah yang lokasinya bersebelahan bereaksi.

"Untungnya petugas bergerak cepat untuk meredakan situasi,"ujarnya.

Suporter yang melakukan provokasi saat pertandingan Madura United vs Persis Solo ditangkap. Inilah penyebabnya.
Sumber Antara
