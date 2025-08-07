Pencurian Bawang Merah di Pasar Dalopo Terekam CCTV, Pelakunya Tak Disangka

jatim.jpnn.com, MADIUN -

Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas (CCTV) mengejutkan para pedagang di Pasar Sayur, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun pada Selasa (5/8) pagi.

Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan menyelinap ke teras salah satu lapak dan membawa kabur dua karung bawang merah tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Salah satu pedagang Murti menjelaskan barang yang dicuri milik Warsi, pedagang asal Desa Sukorejo, Kecamatan Kebonsari. Berat total bawang merah yang hilang diperkirakan mencapai 50 kilogram.

“Waktu itu kami semua sedang menata dagangan, suasana pasar baru buka. Portal sudah dibuka. Jadi, lalu lintas orang bebas keluar masuk,” kata Murti, Rabu (6/8).

Dia menjelaskan korban awalnya merasa kebingungan saat menyadari salah satu barang dagangannya raib. Kepanikan pun muncul hingga akhirnya rekan pedagang lain berinisiatif memeriksa CCTV.

“Ternyata terekam jelas ada orang tak dikenal yang mengambil dua karung bawang. Baru setelah itu langsung dilaporkan ke polisi,” ujarnya.

Murti mengungkapkan kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya, tetapi kali ini pelaku teridentifikasi berkat rekaman CCTV.

Harga bawang merah saat ini sedang tinggi, yakni Rp50 ribu per kilogram sehingga kerugian korban mencapai sekitar Rp2,5 juta.