jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terus memperluas edukasi literasi keuangan kepada pekerja sektor informal, khususnya petani dan nelayan. Sepanjang November 2026, BCA menggelar kegiatan literasi keuangan yang diikuti 150 petani dan nelayan di Banyuwangi dan Bantul.

Kegiatan tersebut menyasar 50 petani di Desa Temurejo, Kabupaten Banyuwangi, 50 nelayan di kawasan Pantai Pulau Santen, Banyuwangi, serta 50 petani dan nelayan di kawasan Pantai Goa Cemara, Kabupaten Bantul.

Dengan tambahan peserta tersebut, jumlah petani dan nelayan yang telah dijangkau melalui Program Literasi Keuangan BCA selama Januari hingga November 2026 mencapai lebih dari 350 orang.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan peningkatan literasi keuangan perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja di sektor pertanian dan perikanan.

Menurut dia, pemahaman keuangan yang baik dapat membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara bijak. Hal itu juga menjadi bekal untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Melalui edukasi literasi keuangan, kami berharap petani dan nelayan memiliki kemampuan mengelola pendapatan, merencanakan pemenuhan kebutuhan, serta menyiapkan dana darurat. Terlebih, para pekerja informal ini memiliki pola pendapatan serta tantangan ekonomi berbeda dengan pekerja di sektor formal,” kata Hera dalam keterangan tertulis, Minggu (29/11).

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan tercatat sebesar 59,75 persen.

BCA menilai capaian tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, termasuk pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan.