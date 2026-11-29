jatim.jpnn.com, MALANG - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengunjungi keluarga korban kasus perundungan yang mengakibatkan seorang siswi SMA meninggal dunia di Kota Malang.

Dalam kunjungan tersebut, Arifah juga bertakziah ke makam korban. Dia memastikan pemerintah akan mengawal proses hukum kasus tersebut agar berjalan secara adil.

"Kita akan mengawal kasus ini seadil-adilnya karena hal yang paling utama bagi keluarga korban adalah keadilan. Saya meminta Kapolresta Malang beserta jajaran kepolisian untuk menangani proses hukum secara optimal, serta UPTD PPA Kota Malang, Jawa Timur, untuk memastikan pendampingan dan dukungan bagi keluarga korban berjalan dengan baik," kata Arifah dalam keterangan di Jakarta, Minggu (29/11).

Baca Juga: Polda Jatim Dalami Tewasnya Orang saat Kericuhan di Rumah Tersangka Penganiayaan Malang

Arifah mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat perlindungan anak. Menurut dia, persoalan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan darurat kekerasan, tetapi juga darurat pengasuhan.

Karena itu, penguatan pola pengasuhan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh perempuan.

"Kita bukan hanya darurat kekerasan, tetapi juga darurat pengasuhan. Pengasuhan terhadap anak-anak perlu diperkuat oleh seluruh pemangku kepentingan karena semua memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pola pengasuhan yang baik. Fondasi terkuat bagi anak-anak kita adalah nilai-nilai agama, akhlak mulia, dan budi pekerti. Ini yang harus kembali kita kuatkan bersama," kata Arifah.

Baca Juga: Kapolda Jatim Larang Empat Tersangka Penganiayaan Siswi SMA Malang Ikut Ujian

Dalam kasus tersebut, empat anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka diamankan dan dititipkan di Lapas Perempuan Malang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Keempat anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut merupakan remaja perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar.