jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, mengalami kerusakan akibat longsor yang terjadi pada Sabtu (28/11) dini hari.

Pergerakan tanah dari tebing di belakang bangunan menyebabkan dua blok tembok bagian belakang koperasi tersebut jebol. Material longsor bercampur air juga masuk dan menggenangi ruang gudang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan, kerusakan bangunan KDMP sudah ditangani petugas gabungan.

"Ya, ada kerusakan kecil akibat longsor. Saat ini sudah ditangani," kata Triadi.

Genangan air masuk ke ruang gudang melalui bagian tembok yang rusak. Kondisi tersebut terjadi setelah material longsor dan aliran air dari arah tebing menerjang bagian belakang bangunan.

Babinsa Desa Gemaharjo Kopda Dadang turut terlibat dalam penanganan dampak bencana di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mengerahkan satu unit ekskavator untuk menyingkirkan material longsor, termasuk yang masuk ke dalam ruang gudang koperasi.

Proses pembersihan dan normalisasi lokasi diperkirakan berlangsung hingga Minggu (29/11) sore.