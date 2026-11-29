jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komando Armada II TNI Angkatan Laut (Koarmada II) akan menggelar Fleet Fest 2026 di kawasan Koarmada II, Ujung, Surabaya, Minggu (13/12).

Festival yang menjadi bagian dari perayaan Hari Armada RI 2026 tersebut terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut biaya.

Fleet Fest 2026 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Naval Extreme Festival 2026 yang menghadirkan berbagai agenda edukasi, atraksi militer, hingga hiburan.

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Salah satu kegiatan yang menjadi daya tarik utama ialah Warship Open Deck. Melalui agenda tersebut, pengunjung berkesempatan naik ke kapal perang TNI AL dan melihat langsung berbagai fasilitas di dalamnya.

Ketua Panitia Naval Extreme Festival 2026 Kolonel Laut (P) Robinson H Etwiory mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat armada kapal perang Indonesia.

"Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengenal lebih dekat armada kapal perang beserta berbagai fasilitas di dalamnya," kata Robinson, Minggu (29/11).

Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan Naval Defense & Military Tech Expo. Pameran tersebut menampilkan berbagai alat utama sistem persenjataan (alutsista), perlengkapan militer, serta teknologi pertahanan.

Sejumlah atraksi turut disiapkan untuk memeriahkan festival. Di antaranya demonstrasi terjun payung Frogman Skydive Show dan pertunjukan bela diri prajurit TNI AL.