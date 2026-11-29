jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengusaha sekaligus selebritas Aldi Taher memperluas bisnis kulinernya dengan membuka cabang keempat Ayam Goreng Basah Aldi Taher di Surabaya, tepatnya di Jalan Marmoyo Nomor 82, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Minggu (29/11).

Aldi mengaku antusias bisa membawa bisnis kuliner tersebut ke Kota Pahlawan. Menurut dia, Surabaya merupakan salah satu barometer ekonomi di Indonesia sekaligus kota penting bagi perkembangan berbagai sektor usaha.

“Kalau produk kuliner maupun apa pun belum buka di Surabaya, rasanya belum sukses dan belum keren. Surabaya ini kota besar, barometer ekonomi, makanan, dan fashion,” ujar Aldi.

Dia juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Surabaya saat pembukaan lowongan kerja untuk cabang tersebut. Aldi menyebut banyak pelamar yang menunjukkan ketertarikan bergabung dengan Ayam Goreng Basah Aldi Taher.

Dari sisi menu, Ayam Goreng Basah Aldi Taher menawarkan dua pilihan utama, yakni ayam goreng basah dan ayam goreng tumbuk. Selain itu, tersedia sekitar enam pilihan makanan pendamping atau side dish.

Harga menu dibanderol mulai Rp38 ribu. Aldi menjelaskan produk ayam yang digunakan merupakan ayam pejantan, dengan cita rasa yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia.

“Lidahnya kita sesuaikan dengan seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Rasanya sama,” tutur Aldi.

Aldi mengatakan pembukaan cabang di Surabaya juga didorong banyaknya permintaan dari masyarakat melalui media sosial. Dia mengaku kerap menerima komentar yang meminta Ayam Goreng Basah Aldi Taher hadir di Kota Pahlawan.