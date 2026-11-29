jatim.jpnn.com, MALANG - Polda Jawa Timur meminta masyarakat tidak terprovokasi maupun menyebarkan ajakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan menyusul dugaan perusakan rumah keluarga salah satu anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam kasus kematian siswi berinisial SN.

Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan masyarakat harus mempercayakan seluruh proses penanganan perkara kepada kepolisian.

"Saya minta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tidak melakukan provokasi terkait kejadian ini," kata Dekananto seusai bertakziah di rumah duka SN di Kota Malang, Sabtu (28/11).

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Dia menyampaikan keempat ABH yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia telah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Malang.

Dekananto meminta masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri dan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara tersebut.

"Proses hukum dilakukan secara tegas dan berkeadilan," ujarnya.

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Dugaan perusakan rumah keluarga salah satu ABH terjadi pada Jumat (27/11) malam. Berdasarkan sejumlah rekaman video yang beredar di media sosial, ratusan orang terlihat memadati kawasan perumahan di Kabupaten Malang.

Rumah yang menjadi sasaran massa diduga merupakan tempat tinggal keluarga salah satu ABH dalam kasus penganiayaan terhadap SN, siswi salah satu sekolah di Kota Malang yang meninggal dunia.