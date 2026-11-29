jatim.jpnn.com, SURABAYA - Proyek pemerintah pusat bernama Surabaya Regional Railway Line (SRRL), diproyeksikan memasuki tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada 2027 mendatang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan pihaknya terus berkomunikasi secara intens dengan sejumlah pihak terkait proses DED SRRL.

“Ini sudah mengerucut dilaksanakannya DED SRRL. Nah, mungkin DED ini akan selesai di akhir 2027,” kata Trio kepada wartawan, Jumat (27/11).

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Selanjutnya, Trio menyebut proyek transportasi massal diproyeksikan memasuki tahap lelang konstruksi pada awal 2028, setelah dokumen perencanaan teknisnya selesai.

Tahap pembangunan SRRL membutuhkan waktu panjang karena skema pembiayaannya menggunakan pinjaman luar negeri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Skema pembiayaan proyek dari pusat tersebut mengingat adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya yang hanya sekitar Rp12 triliun.

“Alokasi anggaran transportasi sendiri di 2026 itu 2,7 persen dari total APBD Kota Surabaya, pada 2027 anggaran transportasi kami diploting sekitar 3 persen dari total APBD,” jelasnya.

Pemkot Surabaya berkomitmen mendukung penuh integrasi transportasi antarmoda, seperti penyediaan angkutan feeder sebagai pendukung operasional SRRL agar berjalan optimal.