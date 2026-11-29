jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penggagas Fastlane Make Some Noise sekaligus Crazy Rich Surabaya Melvin Tenggara menggelar agenda tahunan dengan membawa belasan mobil supercar ke kawasan Tunjungan, Surabaya, Sabtu (28/11) malam.

Kegiatan tersebut menjadi ajang berkumpul bersama rekan-rekan komunitas sekaligus bertemu masyarakat yang selama ini berinteraksi melalui media sosial.

Melvin mengatakan kawasan Tunjungan dipilih karena lokasinya berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau teman-temannya dari berbagai wilayah.

Baca Juga: Eri Cahyadi Ajak Crazy Rich Surabaya Melvin Tenggara Makan Bareng di Sentra Kuliner Wiyung

“Lebih ke arah saya dan teman-teman sekalian makan di tengah kota. Banyak teman yang ingin kami temui. Lokasi ini juga sentral. Jadi, dekat dan semua bisa datang,” ujar Melvin.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 15 hingga 16 mobil mewah dibawa ke kawasan Tunjungan. Deretan kendaraan itu terdiri dari berbagai merek, seperti Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, hingga BMW.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tambah Titik Car Free Day Dukung Mobilitas Ramah Lingkungan

Melvin menyebut mobil-mobil tersebut milik teman-temannya yang tergabung dalam grup Fastlane. Mereka memiliki hobi serupa dan kerap melakukan berbagai aktivitas bersama.

Kehadiran deretan supercar itu juga menarik perhatian warga. Masyarakat diberi kesempatan untuk melihat dari dekat hingga berfoto bersama kendaraan mewah tersebut.