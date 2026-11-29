jatim.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai kebangkitan Arema FC menjelang duel bertajuk Derby Jatim pada pekan ke-11 BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) sore.

Kewaspadaan Tavares bukan tanpa alasan. Arema FC datang dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan beruntun atas PSS Sleman dengan skor 3-0 dan Isenmulang Kalteng FC 4-1.

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Dalam dua pertandingan tersebut, tim besutan Andre Caldas mampu mencetak enam gol dan hanya sekali kebobolan.

"Arema FC selalu menjadi lawan yang sulit. Setiap kali kami bertanding melawan Arema, kami selalu menemui kesulitan. Pertandingan ini pun tidak akan jauh berbeda," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id, Minggu (29/11).

Meski mengakui kekuatan lawan, Tavares tetap optimistis Persebaya mampu memberikan perlawanan. Dia menilai timnya memiliki modal berupa organisasi pertahanan yang cukup baik sepanjang kompetisi.

"Oleh karena itu, kami harus terus mempertahankan kualitas organisasi pertahanan kami," ujar pelatih berlisensi UEFA Pro itu.

Selain menjaga pertahanan, pelatih asal Portugal tersebut meminta anak asuhnya memperbaiki sejumlah kekurangan, terutama dalam hal akurasi, agar permainan Persebaya lebih efektif.