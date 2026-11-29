jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (29/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cerah hingga berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18-37 kilometer per jam.