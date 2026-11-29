jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur menyelidiki informasi tewasnya seseorang bernama Sugik yang diduga ditabrak mobil polisi saat bentrokan di salah satu rumah tersangka penganiayaan siswi di Malang.

Informasi tewasnya Sugik itu beredar setelah kericuhan di rumah tersangka CAN (16) di sekitar Perumahan Emerald Garden, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (27/11) malam.

Menanggapi itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast menyatakan jajaran Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) tengah menelusuri informasi itu.

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"Saat ini Bidpropam Polda Jatim sedang melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran informasi dan fakta peristiwa yang terjadi," kata Jules kepada wartawan, Minggu (29/11).

Jules menyebut Bidpropam Polda Jawa Timur dalam proses pengumpulan keterangan sejumlah saksi dan mencocokkan kronologi kejadian di lokasi kericuhan.

Langkah itu untuk memastikan kebenaran insiden yang menewaskan Sugik, sekaligus menguji ada atau tidaknya dugaan pelanggaran prosedur oleh personel ketika proses pengamanan.

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"Polda Jawa Timur berkomitmen melakukan pendalaman secara profesional dan objektif. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentunya akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan orang mendatangi rumah salah satu terduga pelaku pengeroyokan siswi SMA hingga tewas, di Perumahan Emerald Garden, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (27/11) malam.