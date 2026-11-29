jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (29/11).

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Bulak dan Kenjeran. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, dan Sukolilo cerah berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Sore hujan lebat disertai petir melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, dan Wiyung. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir masih melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)