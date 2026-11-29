jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (29/11).

Pagi hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Jember, dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan hujan ringan atau gerimis.

Siang gerimis mengguyur Bangkalan, Jember, dan Lumajang masih hujan lebat disertai petir. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Sore gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malam gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-37 kilometer per jam.