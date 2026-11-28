jatim.jpnn.com, MALANG - Polda Jawa Timur memeriksa 38 orang untuk mendalami aksi pembakaran mobil patroli dan perusakan rumah orang tua salah satu anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus penganiayaan maut terhadap siswi SMAN 7 Kota Malang berinisial SNIP (17).

Selain memeriksa sejumlah orang, polisi juga menelusuri akun media sosial yang diduga menyebarkan provokasi dan ajakan melakukan perusakan. Aksi tersebut terjadi di Perumahan Emerald Garden, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (27/11) malam.

Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi perusakan maupun pembakaran kendaraan dinas kepolisian.

"Saat ini yang sedang kita periksa ada 38 orang, termasuk beberapa akun-akun yang memprovokasi yang mengajak untuk melakukan perusakan itu. Ini sedang kami periksa intensif. Nanti akan kami update lagi terkait dengan pelaku perusakan dan pembakaran di perumahan tersebut termasuk mobil patroli," kata Dekananto, Sabtu (28/11).

Dia menegaskan penyelidikan tidak hanya menyasar orang-orang yang berada di lokasi kejadian. Polisi juga mendalami jejaring media sosial yang diduga memicu kemarahan warga hingga berujung aksi perusakan.

Dekananto meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dia memastikan polisi telah menangani perkara utama dengan menangkap dan menahan empat ABH yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Keempatnya masing-masing berinisial CAN (16), SP (16), IDH (17), dan WRLI (16). Mereka diduga terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan SNIP meninggal dunia.

"Saya minta masyarakat untuk tidak terprovokasi, kemudian juga tidak melakukan upaya provokasi terkait dengan kejadian ini. 1 x 24 jam pelaku sudah kita proses, kami tangkap dan saat ini juga sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan dan kejadian-kejadian perusakan juga kita akan lakukan proses hukum ya. Saya minta masyarakat percayakan penanganan ini kepada para kepolisian untuk memproses ini secara tegas dan berkeadilan," ucapnya.