jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Akses Jalan Lintas Selatan (JLS) Trenggalek-Tulungagung di Lot 6, Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, kembali dapat dilalui kendaraan setelah petugas gabungan membersihkan material longsor menggunakan alat berat.

Meski demikian, arus lalu lintas masih diberlakukan secara bergantian dari dua arah. Kendaraan roda dua dan roda empat sudah bisa melintas, sedangkan kendaraan wisata roda enam masih harus menggunakan jalur alternatif non-JLS melalui Bandung-Watulimo.

Hal itu karena masih terdapat bongkahan batu berukuran besar yang menutup sebagian akses Pansela.

Berdasarkan pantauan di lapangan, proses normalisasi dilakukan tim BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Petugas menyingkirkan material batu bercampur tanah yang sebelumnya menutup tiga titik ruas jalan sejak Sabtu (28/11) pagi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan akses jalur Prigi-Trenggalek sudah kembali bisa dilalui dari satu sisi.

"Informasi jalur Prigi-Trenggalek kembali dapat dilalui kendaraan dari satu sisi. Upaya normalisasi masih terus dilakukan," kata Triadi.

Selain di JLS Lot 6 Desa Tasikmadu, bencana longsor juga terjadi di sejumlah lokasi di Kecamatan Watulimo dan Munjungan. Dampaknya, beberapa akses jalan tertutup material longsor hingga terjadi kerusakan bangunan.

Berdasarkan rekapitulasi BPBD Trenggalek, terdapat sembilan titik bencana yang tersebar di dua kecamatan.