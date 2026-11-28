jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Banjir bandang menerjang sejumlah desa di kawasan pesisir Teluk Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat (27/11) malam.

Bencana itu menyebabkan puluhan rumah warga, fasilitas umum, hingga lahan pertanian terdampak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, banjir sempat mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

Air bah yang mengalir deras dari kawasan perbukitan merendam permukiman warga hingga setinggi lutut orang dewasa. Genangan mulai berangsur surut pada Sabtu pagi.

Kepala Desa Karanggandu Umtingah mengatakan air datang dari arah perbukitan dan mengalir deras menuju permukiman yang berada di dataran rendah.

"Banjir datang dari arah perbukitan. Air mengalir deras dan langsung meluncur ke pemukiman yang ada di dataran tanpa sempat meresap ke tanah," kata Umtingah saat dikonfirmasi di lokasi bencana.

Surutnya air menyisakan endapan lumpur di pelataran hingga bagian dalam rumah warga. Sejumlah fasilitas umum juga terdampak, di antaranya SDN 2 Karanggandu, bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta beberapa tempat ibadah.

Umtingah menduga kondisi kawasan perbukitan yang minim vegetasi setelah kemarau panjang turut memengaruhi derasnya aliran air saat hujan turun.

"Mungkin karena kemarau panjang kemarin, sehingga di hutan tidak ada rumput-rumputan yang menahan air dan membuatnya meresap ke dalam tanah. Air langsung mengalir ke pemukiman," ujarnya.