jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) berhasil meraih predikat Gold Rating dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas kualitas Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun Buku 2025.

Penghargaan yang diselenggarakan National Center for Corporate Reporting (NCCR) itu berlangsung di Yogyakarta Marriott Hotel, Jumat (27/11). Penghargaan diterima langsung oleh Corporate Secretary PT SGN Yunianta.

Capaian tersebut menjadi peningkatan penting bagi perusahaan dalam tiga periode penilaian terakhir. PT SGN sebelumnya meraih predikat Bronze pada 2023, kemudian meningkat menjadi Silver pada 2024, hingga akhirnya memperoleh Gold pada 2026.

Yunianta mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh divisi serta tim di lingkungan perusahaan.

“Ini merupakan anugerah sekaligus hasil kerja keras seluruh divisi dan tim. Setelah melalui peningkatan dari Bronze pada 2023 dan Silver pada 2024, kini PT SGN berhasil meraih Gold. Semoga capaian ini menjadi semangat bagi seluruh insan perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat komitmen keberlanjutan PT SGN dalam mendukung terwujudnya swasembada gula nasional,” ujar Yunianta dalam keterangan tertulis di Surabaya, Sabtu (28/11).

Menurut dia, peningkatan peringkat tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus memperkuat kinerja dan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan.

Penghargaan Gold Rating juga menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya PT SGN dalam meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas perusahaan melalui penerapan tata kelola yang baik serta pelaporan aspek keberlanjutan.

Sementara itu, Director at National Center for Sustainability Reporting Ali Darwin mengapresiasi peningkatan peringkat yang diraih PT SGN. Dia menilai predikat Gold menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas laporan keberlanjutan perusahaan dibandingkan periode sebelumnya.