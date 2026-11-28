jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Bencana tanah longsor terjadi di tiga titik Jalan Raya Lintas Selatan (Pansela) Lot-6, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Sabtu (28/11) pagi. Akibatnya, akses kendaraan menuju kawasan wisata Pantai Karanggongso terganggu, bahkan tertutup total di dua titik.

Longsor terjadi sekitar pukul 04.00 WIB di Dusun Karanggongso, Desa Tasikmadu. Peristiwa tersebut dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah itu sejak Jumat (27/11) sore.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Trenggalek sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan pihaknya telah mengupayakan penanganan dengan mengerahkan alat berat.

"Penanganan saat ini sedang kami upayakan dengan mengerahkan alat berat," kata Triadi.

Berdasarkan laporan awal BPBD Trenggalek, terdapat tiga titik longsor di ruas jalan tersebut. Dua titik tertutup material longsor hingga seluruh badan jalan tidak bisa dilalui, sedangkan satu titik lainnya hanya menutup sebagian bahu jalan.

Lokasi terdampak berada di kawasan Supit Urang, jalur masuk menuju Pantai Karanggongso dan Pantai Mutiara. Sementara itu, dua titik longsor yang menutup total akses jalan berada sekitar tiga kilometer dari kawasan Supit Urang ke arah timur.

Akibat kondisi tersebut, kendaraan jenis bus dan mobil tidak dapat melintas. Gangguan akses ini juga berdampak pada kendaraan dari arah Tulungagung menuju kawasan pantai maupun sebaliknya.

Selain di Desa Tasikmadu, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo. Kali ini, material longsor menimpa bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).