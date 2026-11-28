jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Andre Caldas menyiapkan strategi khusus untuk menjaga kebugaran pemain menjelang pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2026/27 melawan Persebaya Surabaya.

Persiapan tersebut menjadi perhatian utama karena Arema FC harus menjalani jadwal pertandingan yang cukup berdekatan. Sebelumnya, Singo Edan baru saja menghadapi Isenmulang Kalteng FC dalam laga Grup L Zona Timur 2 I.League Cup 2026/27, Rabu (25/11).

Dalam pertandingan tersebut, Arema FC berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 4-1.

Namun, hasil positif itu tidak membuat Andre Caldas mengendurkan persiapan menghadapi Persebaya. Kedua tim dijadwalkan bertemu dalam laga bertajuk Derby Jatim di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (29/11) pukul 15.30 WIB.

Dengan waktu pemulihan yang terbatas, pelatih asal Brasil tersebut mengandalkan koordinasi bersama seluruh staf kepelatihan, terutama tim pelatih fisik.

Pengaturan kondisi fisik pemain, kata Andre, sebenarnya sudah menjadi bagian dari program mingguan tim. Karena itu, staf pelatih memiliki peran penting dalam menentukan kebutuhan pemulihan maupun latihan setiap pemain.

"Dengan berdiskusi bersama seluruh staf, terutama pelatih fisik. Mereka yang memberikan arahan mengenai apa yang baik dan apa yang tidak, serta bagaimana cara memberikan kompensasi yang tepat bagi para pemain," kata Andre dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (28/11).

Salah satu strategi yang diterapkan ialah membagi pemain ke dalam dua kelompok. Pembagian tersebut bukan untuk membedakan status pemain, melainkan menyesuaikan stimulus latihan dengan kondisi fisik masing-masing setelah pertandingan.